الكشف عن خلافات كبيرة داخل حزب طالباني بشأن عائدات المنافذ الحدودية

2020/10/18 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشف مصدر مطلع، الأحد، عن بروز خلافات كبيرة في الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن التصرف بإدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، والتي تقع في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “هنالك خلافات كبيرة في حزب الاتحاد الوطني على إدارة المنافذ الحدودية، بسبب سيطرة جهات معينة على عائدات معابر برويز خان وباشماخ وحاج عمران، فضلا عن وجود 5 منافذ غير رسمية تذهب عائداتها لجهة سياسية محددة داخل الحزب”.

وأضاف، أن “رئيس المجلس السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول وجه بمنع بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي من التصرف بإدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، والتي تقع في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني”.

ويعتبر ملف الحدودية في إقليم كردستان واحد من أهم الملفات التي تعاني من الفساد وعدم الشفافية بحسب نواب من كتلة سياسية مختلفة.



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