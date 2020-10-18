مسؤول إسرائيلي لـ

2020/10/18 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، إن الاتفاقات التي ستوقعها بلاده، مع البحرين تعكس العلاقات المميزة بين البلدين.

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