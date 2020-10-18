2020/10/18 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ الانبار، علي الدليمي، الأحد، تشكيل لجنة لتدقيق المعاملات المتوقفة في دائرة التقاعد. وذكر بيان صدر عن مكتب المحافظ تلقى "ناس" نسخة منه (18 تشرين الأول 2020) أنه "وجه محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي، بتشكيل لجنة لتدقيق المعاملات المتوقفة في دائرة التقاعد والبالغ عددها 4500 معاملة".

وأضاف، "اجتمع سيادته، برئيس واعضاء اللجنة لمناقشة سبل إنجاز المعاملات المتوقفة وإعادة النظر في المعاملات المشتبه بتزويرها".

وأكد الدليمي، وفقاً للبيان "على ضرورة بذل أقصى الجهود لانجاز معاملات المتقاعدين لأهمية تقديم العون لهذه الشريحة المهمة وحصولها على استحقاقاتها المادية وباسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى "أهمية انصاف شريحة المتقاعدين الذين وقع عليهم الحيف بجريرة ثلة من المزورين، وشدد على ضرورة إعادة الحقوق لاصحابها الشرعيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار .. لجنة تحقيقية بشأن آلاف معاملات التقاعد المتوقفة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار .. لجنة تحقيقية بشأن آلاف معاملات التقاعد المتوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).