الامن النيابية: لا يمكن سحب قطعات الجيش والوية الحشد من صلاح الدين

2020/10/18 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد رضا آل حيدر، اليوم الاحد، ان اخراج قوات الجيش والحشد ومكافحة الارهاب من المدن وتسليم الملف الامني إلى الشرطة الاتحادية والمحلية متعلق بقدرة وزارة الداخلية على تسلم الملف الامني في كافة المحافظات وليس في صلاح الدين فقط.

وقال ال حيدر في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة صلاح الدين بحضور عدد من نواب اللجنة، وتابعته “تقدم”، ان “اللجنة تتابع الاجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشان حادثة ناحية الفرحاتية بقضاء بلد، كما سنستدعي اهالي الضحايا للاستماع إلى افادتهم والتحقيق مع الضبط المسؤولين في قاطع العمليات“، مبينا ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمر بأرسال فوج من الفرقة التاسعة المشاة الالي إلى ناحية الفرحاتية لضبط الأمن وحماية الاهالي”.

واضاف ال حيدر، انه “لا يمكن سحب قطعات الجيش والوية الحشد من محافظة صلاح الدين“، لافتا الى ان “اخراج قوات الجيش والحشد ومكافحة الارهاب من المدن وتسليم الملف الامني إلى الشرطة الاتحادية والمحلية متعلق بقدرة وزارة الداخلية على تسلم الملف الامني في كافة المحافظات وليس في صلاح الدين فقط”.

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