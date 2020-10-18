اكثر من 3000 اصابة بكورونا بالعراق وكربلاء تتذيل القائمة باعداد المصابين

2020/10/18 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة تسجيل اكثر من 3000

اصابة بكورونا بالعراق كما سجلت اكثر من

3000 متعافي من فايروس كورونا بعموم

البلاد في الوقت الذي تذيلت كربلاء

القائمة باعداد المصابين دون تسجيل اي

حالة وفاة خلال ال

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