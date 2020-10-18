الكاظمي يغادر بغداد متوجها إلى باريس في زيارة رسمية

2020/10/18 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

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توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الفرنسية باريس وذلك في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه المنصب.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ان الزيارة ستشمل فرنسا وبريطانيا، فضلا عن ألمانيا، حيث سيجري رئيس الحكومة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، للتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية.

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