الكاظمي يطلق أعمال لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين

2020/10/18 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعمال لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا.

وقال الكاظمي إن تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها، مخاطباً أعضاء الفريق، أن تشكيل هذا الفريق لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وان من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء بأن على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا الحليم إذا غضب.

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