اطلاق التقديم الالكتروني على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات

2020/10/18 | 17:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، إطلاق التقديم الالكتروني على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي في بيان له، اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 19/10/2020 ولغاية 9/11/2020، سيتم إطلاق التقديم على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات".

واضاف إن "التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة للباحثين عن العمل الذين لديهم استشارية العاطلين، داعيا الى عدم مراجعة اقسام الوزارة في بغداد والمحافظات، والتقديم الكترونيا على موقع الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي حصرا".

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