القوة الجوية يغلق باب الاختبارات

2020/10/18 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، سمير كاظم، اغلاق باب الاختبارات للاعبين الجدد.

وقال كاظم لـ /المعلومة/ إن “نادي القوة الجوية أجرى اختبارات لعدد كبير من اللاعبين من اجل إمكانية ضم بعضهم الى صفوف فريق الرديف”.

وأوضح أن “الكادر التدريبي ضم لاعبين مميزين ضمن الاختبارات وقرر اليوم غلق باب الاختبارات بعد الوصول الى العدد المطلوب من اللاعبين”.

تجدر الإشارة الى ان التطبيعية أعلنت عودة دوري الرديف بعد توقف البطولة لسنوات.



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