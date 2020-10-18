وزير المالية: ورقة الإصلاح تدعم القطاع الخاص لتحسين الدخل وتقليل البطالة

2020/10/18 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الأحد، إن ورقة الإصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار، والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض به بسرعة، دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع.

وأضاف علاوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن ورقة الإصلاح ستعمل أيضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الإنتاج، ورفع مستوى الإنتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض معدلات الاستهلاك.

وتابع: "نعول على ورقة الإصلاح التي شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية".

وأوضح الوزير، أن هذه المشكلات والتصدعات تحد حقيقي يمكن التغلب عليها أو تجاوزها بأسلوب التخطيط الاستراتيجي، المبني على التحليل الموضوعي للواقع، واستخلاص الأهداف الاستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات.

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