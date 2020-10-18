إدانة أميركية لـ

2020/10/18 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت السفارة الأميركية في العراق، الأحد، "جريمة القتل البشعة" التي وقعت في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين العراقية، وراح ضحيتها مدنيون.مطالبة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بـ"تقديم الجناة إلى العدالة".

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