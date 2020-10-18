صحة كربلاء تعلن خلو إحدى مدن الزائرين من مصابي كورونا

2020/10/18 | 17:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم الأحد ، خلو ” مدينة سيد الأوصياء العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية ، من مصابي فيروس كورونا .



وقال مدير قطاع الحسينية للرعاية الصحية الأولية رائد فضل المسعودي ، في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بعد “مضي سبعة أشهر من ظُهور […]

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