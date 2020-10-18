وضعها في ’علبة كارتون’ .. تحرير طفلة من الخطف عقب ساعة من اختطافها

2020/10/18 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - ناس

تمكنت شرطة محافظة ذي قار، الأحد، من تحرير طفلة من قبضة خاطفها عقب ساعة من اختطافها قرب ساحة الحبوبي، وسط الناصرية.



وقال مصدر في الشرطة، لـ"ناس"، اليوم (18 تشرين الأول 2020)، إن "شاباً من مواليد 1984 يستقل دراجة نارية (ستوتة) اختطف طفلة عمرها خمسة سنوات من أمام منزلها ووضعها داخل كارتون قرب مدرسة آمنة بمنطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية ولاذ بالفرار".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق خاص للبحث عن الطفلة، وبعملية نوعية تمكن من اعتقال الخاطف بعد أقل من ساعة وتحرير الطفلة، وتم تسليم المتهم إلى شعبة الخطف بقسم مكافحة إجرام الناصرية وتوقيفه قبل عرضه على قاضي التحقيق".

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