وزير العمل يعلن إطلاق التقديم على القروض الصغيرة

2020/10/18 | 17:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الأحد، إطلاق التقديم على القروض الصغيرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

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