اكتشاف في كوكب الزهرة يدل الى وجود الحياة

2020/10/18 | 17:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} أعلن العلماء العثور على جسيمات صغيرة من "حمض أميني جلايسين" على كوكب الزهرة، والتي قد تمثل دليلا على وجود الحياة على هذا الكوكب.

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