جغرافية الإصابات الـ673 بكورونا في جانب الرصافة

2020/10/18 | 17:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الاحد، عن تسجيل 673 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 479 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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