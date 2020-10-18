الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس الشيوخ

2020/10/18 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى الفنان المصري يحيي الفخراني، اليوم الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ المصريوذلك في أولى جلسات المجلس.

وتم تعيين الفخراني من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس.

وبدأ المجلس اليوم الأحد بعقد أولى دوراته بحلف اليمين وتولي جلال هريدي رئاسة المجلس مؤقتا كأكبر الأعضاء سنا.

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