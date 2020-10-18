العراق يرد على الصحة العالمية بشأن البروتوكول العلاجي في العراق

2020/10/18 | 17:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال المتحدث، باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن العراق يعمل على تحديث علاجات كورونا مع الصحة العالمية بشك...

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