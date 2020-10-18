’’شركات الهاتف لم تسدد الديون’’.. نائب يكشف عن توجه لاستجواب هيأة الإعلام والاتصالات

2020/10/18 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، الاحد (18 تشرين الاول 2020)، عن وجود توجه داخل مجلس النواب لاستجواب هيأة الاعلام والاتصالات بشأن تجديد عقود شركات الاتصال، فيما أشار الى أن الشركات لم تسدد ما عليها من الديون.

وقال الربيعي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "ما تم احالته من قبلنا الى رئاسة مجلس النواب هو استجواب لهيأة الاعلام والاتصالات وقد اكتملت ملفات الاستجواب واجراءاته الشكلية والقانونية"، مشيراً الى أن "تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وحده يكفي لاستجواب رئيس الهيأة".وأضاف، أن "هيأة الاعلام والاتصالات ارتكبت مخالفات بشأن شركات الاتصال واخرها كان تمديد عقود هذه الشركات التي لم تسدد ما عليها من الديون"، مبينا أن "قطاع الاتصالات مهم ولكن تم اضاعته من قبل الفاسدين".

وكان النائب محمد شياع السوداني، أعلن الجمعة الماضية، ان القضاء قرر استمرار ايقاف تجديد تراخيض شركات الهاتف ورد الطعون التمييزية.

وقال السوداني في تغريدة له، إن "رئاسة محكمة استئناف بغداد-الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية تصدر قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال".

واضاف، انها "أكدت أنه صحيح وموافق للأصول واحكام القانون رئاسة محكمة استئناف بغداد-الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية تصدر قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول واحكام القانون".

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