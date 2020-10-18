برلمان كردستان يستضيف بارزاني وطالباني.. الفساد وعائدات النفط أبرز الملفات

2020/10/18 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الأحد، أن المجلس سيقوم باستضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني للاستفسار عن العائدات المالية للإقليم.

وقال دبان لـ /المعلومة/ إن “برلمان الإقليم لايعلم شيئا عن حجم العائدات المالية التي تدخل موازنة الإقليم، لآن إيرادات بيع النفط والمنافذ الحدودية لاتوضع في بنوك رسمية”، مؤكدا “استضافة رئيس الحكومة ونائبة بهذا الصدد”.

وأضاف أن “المواطنين في إقليم كردستان يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة جدا، بسبب الفساد الإداري، وسنطلب من رئيس الحكومة ونائبه توضيح حجم الصادرات النفطية، ويفترض وضعها في حساب رسمي تابع للحكومة”.

وأشار إلى أن”الإقليم غارق في الفساد والسرقات، وبسببها يدفع المواطن ضريبة الأوضاع الاقتصادية السيئة”.



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