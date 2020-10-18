بمناسبة اليوم العالمي الاول لمناهضة -عقوبة- الاعدام: يجب الغاء -عقوبة- الاعدام فوراً! - فارس محمود

2020/10/18 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود بمناسبة اليوم العالمي الاول لمناهضة "عقوبة" الاعدام:يجب الغاء "عقوبة" الاعدام فوراً!مرت قبل ايام اليوم العالمي الاول لمناهضة عقوبة الاعدام.



لقد اختير يوم 10 من شهر تشرين الاول يوم مناهضة "عقوبة" الاعدام والنضال من اجل الغاءها.



ان "عقوبة" الاعدام لهي امر بربري ومناهض للبشرية جمعاء فعلاً.



انها احد بقايا العصور الوحشية والبربرية للبشر.



انها لاتليق بالانسان.



ان بقائها لهي وصمة عار رسم ......





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