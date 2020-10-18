2020/10/18 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الأمم المتحدة تدعو الى اطلاق سراح المختطفين الـ4 من الفرحاتية بصلاح الدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الأمم المتحدة تدعو الى اطلاق سراح المختطفين الـ4 من الفرحاتية بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الأمم المتحدة تدعو الى اطلاق سراح المختطفين الـ4 من الفرحاتية بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).