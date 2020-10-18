2020/10/18 | 18:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

416 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم لاعب المنتخب الوطني، ونادي القوة الجوية، ابراهيم بايش، تعهدا خطيا بعدم اللعب مستقبلا مع الفرق الشعبية، والتزامه بالتعليمات الصادرة من الهيئة التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب.

وقال بايش في تصريح له، اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه شرح للهيئة التطبيعية موضوع الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وانها كانت بمطلب جماهيري، وان عدم ارتدائه لقميص فريقه لا يتعدى كون "مزحة"، متهما "بعض الاعلاميين" بالوقوف وراء نشر صوره على مواقع التواصل.

وكانت الهيئة التطبيعية قد وجهت إنذارا نهائيا، يوم امس الاحد، للاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، بسبب تواجده في مباريات الفرق الشعبية، وعدم التزامه بتعليمات وضوابط الاتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان :" ابراهيم بايش لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الوطني، وموضوع مشاركته في الفرق الشعبية أثار استغرابنا لانه خطأ كبير جاء في توقيت غير مناسب".

وأضاف بنيان:" التطبيعية حريصة للحفاظ على جميع اللاعبين، خصوصا لاعبي المنتخب الوطني، لانهم قيمة فنية كبيرة، والمنتخب بحاجة لخدماتهم".

وأكد: "وجهنا إنذارا نهائيا لبايش، ومنه لجميع لاعبي المنتخب الوطني، بعدم تكرار هذه المواقف، وضرورة الالتزام بالتعليمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقدما تعهدا خطيا لاتحاد الكرة.. بايش يعلق بشأن لعبه مع الفرق الشعبية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقدما تعهدا خطيا لاتحاد الكرة.. بايش يعلق بشأن لعبه مع الفرق الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).