كركوك .. اصبوحة في ذكرى تاسيس نادي الشعر

2020/10/18 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد أدباء وكتاب كركوك اصبوحة ثقافية بمناسبة ذكرى تأسيس نادي الشعر .

وفي مستهل الاصبوحة التي اقيمت بمقر الاتحاد بمدينة كركوك سلط الاديب محمد خضر الحمداني رئيس إتحاد أدباء وكتاب كركوك الضوء عن البدايات التأسيسية لنادي الشعر ودوره في احتضان الشعراء بمختلف قومياتهم، ومن ثم تحدث الدكتور فاضل الحمداني عن الإيقاع الشعر، تلاه مداخلات من قبل الحضور من الأدباء والكتاب والشعراء .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك‌

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