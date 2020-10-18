نائب عن صلاح الدين: تامين الفرحاتية بحاجة لغطاء جوي وتكثيف الجهد الاستخباري

2020/10/18 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، الاحد، ان منطقة الفرحاتية ذات جغرافية وعرة وتمتد لمساحات واسعة، مبينا ان المنطقة بحاجة الى غطاء جواي وتكثيف القطاعات العسكرية للسيطرة عليها.

وقال البلداوي لـ/المعلومة/ ان “منطقة الفرحاتية في قضاء بلد من المناطق ذات المساحات الشاسعة والجغرافية الوعرة مابين القصب والبساتين مما يصعب السيطرة عليها”.

واضاف ان “المنطقة كانت معقل لعصابات داعش الاجرامية واوكارهم قبل التحرير”، مشيرا الى انها “بحاجة الى تكثيف الجهد الاستخباري وزيادة القطاعات العسكرية الماسكة لها للتوسع بالانتشار فيها”.

واوضح البلداوي ان “تامين تلك المساحات بحاجة الى غطاء جوي وطيران مسير للتغطية الشاملة لها”، لافتا الى ان “تلك الجرائم ربما تتكرر ما يتم تدارك الامر بنشر المزيد من القطاعات العسكرية وعمليات استباقية”.

وكان المستشار العسكري صفاء الاعسم اكد، اليوم الاحد، تورط جهاز استخباري اجنبي في هجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية ومطاري بغداد واربيل ومجزرة بلد، مبينا ان ذلك الجهاز يسعى الى سحب الحشد الشعبي من المناطق المحررة باي طريقة.انتهى25و

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