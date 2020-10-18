حديث عراقي عن احتمال تأجيل الانتخابات المبكرة

2020/10/18 | 18:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلافات بين الكتل السياسية تعترض طريق الانتخابات (فرانس برس)يتداول سياسيون وبرلمانيون عراقيون حديثا عن احتمال تأجيل الانتخابات المبكرة عدة أشهر، بينما يواجه التحضير لهذه الانتخابات مشاكل عدة من أبرزها الخلاف بشأن شكل الدوائر الانتخابية، والخلل الحاصل في نصاب المحكمة الاتحادية.

فقد أكدت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، أن بعض النواب بدؤوا يتداولون هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت تعقيدا حال دون التوصل إلى اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة داخل المحافظات، مستدركة القول إن "ذلك لا يزال عبارة عن آراء لنواب، ولم يتم طرح مشروع أو فكرة تأجيل الانتخابات بشكل رسمي".

إلا أن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، تحدث عن وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية لتكون الانتخابات المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، موضحا في تغريدة على موقع "تويتر" أن الانتخابات قد لا تجرى في هذا التاريخ.

وتابع: "لو استطاعت تلك الكتل تأمين إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من عام 2022 فسيعتبر ذلك إنجازا لها، والذي أشكك به أيضا"، واصفا ما يجري بأنه "هروب إلى الأمام".

هروبٌ إلى الأمام..



اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الإنتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم.



أرى أنها لن تُجرى حتى في هذا التاريخ، ولو استطاعت تلك الكتل تأمين اجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري من عام ٢٠٢٢ فسيُعتبر ذلك إنجاز لها، والذي أُشكك به أيضاً!

— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) October 18, 2020

وأشار عضو تحالف "النصر" علي الازيرجاوي إلى وجود عدة مشاكل تعترض إجراء الانتخابات، من بينها عدم إكمال قانون الانتخابات، والمتطلبات المالية لمفوضية الانتخابات، موضحا، في تصريح صحافي، أن تحالفه ليس لديه مشكلة في الموعد المعلن للانتخابات في السادس من يونيو/ حزيران من العام المقبل، أو الذهاب باتجاه تأجيل العملية الانتخابية 5 أشهر أخرى.

ولفت إلى أن الأجواء في العراق خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ستكون أنسب لإجراء الانتخابات، مبينا أن أغلب أعضاء البرلمان يرغبون بإكمال دورتهم الحالية.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون"، التابع للتيار الصدري، رياض المسعودي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن القوى السياسية تبحث تأجيل الانتخابات المبكرة حتى شهر أكتوبر أو نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، مبينا أن ذلك يمكن أن يسهل على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية إكمال الإجراءات الفنية استعدادا للانتخابات المقبلة.

وفي الشأن الانتخابي أيضا، أكد بيان للرئاسة العراقية أن رئيس الجمهورية برهم صالح، التقى الأحد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له، موضحا أن اللقاء بحث أهمية الانتخابات المقبلة.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي تشديده على "ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات".

من جانبه، أكد فهمي "تقديره لطروحات رئيس الجمهورية وتأييده الكامل لها، في أهمية تعزيز سيادة الدولة وسلطتها في فرض القانون وضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة".

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