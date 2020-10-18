بمؤتمر نوفمبر المقبل… اتحاد المصارف العربية يناقش مستقبل الخدمات المالية

2020/10/18 | 18:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يعقد اتحاد المصارف العربية , في الفترة من 13-15 نوفمبر المقبل , مؤتمرا مصرفيا عربيا دوليا بمدينة شرم الشيخ ,برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر, بعنوان ” الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية ”.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية و الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد , وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي ,كما يسلط الضوء على دور المصارف المركزية في العصر الرقمي والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية , و إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد , استعراض استراتيجية المصارف في تأسيس المصارف الرقمية ومستقبل الخدمات المالية , ودور إدارات المخاطر في المصارف في مواجهة التحديات المستقبلية في ظل العصر الرقمي.

وسوف يناقش المؤتمر دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية مستعرضاً قانون البنوك المصري ٢٠٢٠، والشراكة بين المصارف والبورصات العربية وأهمية توحيد قواعد اعرف عميلك الالكترونية e-KYC لتنشيط سوق المال والشمول المالي , كما يناقش أثر جائحة فيروس كورونا المستجد علي المدفوعات الرقمية والشمول المالي وكذلك علي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يستعرض المؤتمر نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي ، كما يتناول إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي بهدف التعرف علي أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية .



مناهج العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وسوف يشارك في المؤتمر عدد من قيادات المصارف المركزية العربية ورؤساء ومدراء المصارف العربية ,ومدراء وموظفي ادارات الخزانة والاستثمار والائتمان في المصارف مدراء وموظفي إدارات التجزئة المصرفية ونظم الدفع في المصارف مدراء وموظفي ادارات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية في المصارف , مدراء وموظفي تكنولوجيا المعلومات والعمليات في المصارف , مدراء وموظفي ادارات الشؤون القانونية في المصارف , مدراء وموظفي ادارات الاتصال المؤسسي والتسويق في المصارف , مدراء وموظفي مؤسسات الدفع الالكتروني

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