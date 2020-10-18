السماح بالصلوات والعودة للأعمال.. إسرائيل تبدأ رفعا حذرا لقيود كورونا

2020/10/18 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إسرائيل، الأحد، خروجا حذرا من القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد -19، بعد شهر من فرض الإغلاق الشامل، معيدة فتح رياض الأطفال والشواطئ والحدائق الوطنية في ظل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة.

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