2020/10/18 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبّاخ نرويجي يفوز بجائزة بوكوس الذهبية { تالين (أ ف ب) – فاز الطاهي النرويجي الشيف كريستيان أندريه بيترسن الجمعة بجائزة بوكوس دور أوروبا، وهي المرة الثانية توالياً التي ينال الجائزة الذهبية في هذه المسابقة المخصصة لاختيار أفضل الطباخين.وحصل طاهيان من الدنمارك والسويد على المركزين الثاني والثالث في المسابقة الأوروبية التي غالباً ما تهيمن عليها […]

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