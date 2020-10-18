2020/10/18 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانكسي يؤكّد أنه وراء عمل فتاة الهولاهوب { نوتنــــــغهام – وكالات – أكد فنان الغرافيتي بانكسي أنه هو صاحب العمل الفني الذي ظهر في نوتنغهام.يتضمن العمل الذي ظهر خارج صالون تجميل فتاة تمارس الـهولاهوب بواسطة إطار دراجة هوائية.وظهر الاسبوع الماضي بجوار دراجة هوائية من دون عجلتها الخلفية.وقد رُكبت شاشة علي العمل وسط تكهنات حول […]

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