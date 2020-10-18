2020/10/18 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سطور أخيرة في حقل الزراعة – علي إبراهيم عبود { عنوانكَ عن الزّراعة، هل ستدخلُ مشاريع َ في الزّراعة وارباحُ كثيرةُ في هذا المجال؟ _مهلاً عليكَ أ وصلتني إلى الإستثمارِ، وأنا اكتبُ لغايةٍ أخرى.{ ها… إذن قلْ لي ما هي، حتّى نتدارك المشاريع، والإستثمار؟ _انا إستوقفتني أصواتُ خريجي الزّراعة بإختصاصاتهم في تظاهرة سلمّية لهم.[…]

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