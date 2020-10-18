نيويورك تايمز : بزوغ ظاهرة جديدة مع فايروس كورونا هي الارهاق الوبائي

2020/10/18 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، الاحد ، ان ظاهرة جديدة بدأت تنتشر مع وباء كورونا تتمثل في الارهاق الوبائي ، حيث ان التعب ونفاد الصبر تخلق مخاطرا جديدة مع ارتفاع القضايا في أجزاء من العالم، فيما قال عمدة امريكي عن سكان احدى الولايات ” إن ” الناس يشعرون بالسأم “.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” ومنذ بدء انتشار الوباء ربيع هذا العام الغى الناس من سياتل الى روما الى لندن حفلات الزفاف وقطعوا الزيارات عن الاجداد وكبار السن ، وتجمعوا في منازلهم فيما اعتقدوا انها فترة عزلة قصيرة ولكنها اساسية للتخلص من المرض “.

واضاف أن ” فصل الصيف لم يخفض نسبة الاصابات او التخلص من الوباء فيما يبدو ان هناك تزايدا في عدد الاصابات ينذر بموجة اخرى هذا الخريف تعد الاسواء في قوتها على اجزاء من العالم حتى الان “.

وتابع أن ” الولايات المتحدة سجلت حتى الان ثمانية ملايين اصابة الاسبوع الماضي فيما تم الابلاغ عن 70 الف اصابة جديدة يوم الجمعة الماضية وهو أكبر عدد من الاصابات في يوم واحد منذ شهر حزيران الماضي “.

وواصل انه ” في اوروبا تتزايد حالات الإصابة وتزداد حالات الاستشفاء، فيما تفرض بريطانيا قيودًا جديدة ، ووضعت فرنسا المدن في حالة تأهب قصوى ، حيث أمرت الكثيرين بإغلاق جميع النوادي والصالات الرياضية والمراكز الرياضية، كما سجلت ألمانيا وإيطاليا أرقامًا قياسية في معظم الحالات اليومية الجديدة.



ووصف القادة في جمهورية التشيك نظام الرعاية الصحية الخاص بهم بأنه “في خطر الانهيار” ، حيث تكدس الحالات في المستشفيات وتحدث وفيات أكثر من أي وقت مضى بسبب الوباء”.

واوضح التقرير أنه ” مع تزايد الفترة الزمنية للوباء وعدم وجود حلول في الافق في الوقت الحالي بدأ الناس في كل انحاء العالم بالشعور بالارهاق مع ميل متزايد للمخاطرة والخروج رغم وجود الفايروس بدافع الرغبة او الضرورة ، وبدأوا يتدفقون على النوادي والحفلات العائلية ونوادي البولينغ والنوادي الرياضية ، كما اصبح يجب على الناس العودة الى الدراسة او العمل حيث تسعى المجتمعات إلى إنعاش الاقتصادات ، لذا فان الموجة الثانية من الوباء اشعرت الناس بالارهاق والاحباط على عكس حالة الموجة الاولى”.

وبين التقرير أنه ” في أجزاء من العالم حيث يعود الفايروس إلى الظهور ، يتصادم تفشي المرض والشعور المتزايد باللامبالاة ، مما يؤدي إلى مزيج خطير، حيث يقول مسؤولو الصحة إن نفاد الصبر المتزايد يمثل تحديًا جديدًا حيث يحاولون إبطاء تفشي المرض الأخير ، ويهدد بتفاقم ما يخشون أنه يتحول إلى خريف مدمر.

واشار الى أنه ” وعلى الرغم من ان القضية اصبحت صارخة في الولايات المتحدة التي لديها حالات ووفيات معروفة أكثر من أي دولة أخرى ، لكن هناك ظاهرة مماثلة تطلق إنذارات في جميع أنحاء أوروبا ، حيث يقدر باحثون من منظمة الصحة العالمية أن حوالي نصف السكان يعانون من الارهاق الوبائي”.

وقال الدكتور هانز كلوج ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: “لقد قدم المواطنون تضحيات هائلة و جاءت بتكلفة غير عادية ، أنهكتنا جميعًا ، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه ، أو ما نفعله”، مشيرا الى أن ” الناس تعبوا من الانتظار ويريدون حلا لهذا الوباء لكن لاتبدو هناك نهاية قريبة لهذه الحالة “.



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