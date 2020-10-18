2020/10/18 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعت لجنة الطاقة النيابية، الاحد، الى اقالة وزيري المالية والتخطيط بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اثر تقديمهم الورقة البيضاء.

وقال عضو اللجنة عدي عواد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “وزير المالية طرح نظريات بعيدة عن الواقع الاقتصادي في العراق وهذا الامر خاطئ ولن يحل الازمة الراهنة”، لافتا الى انه “من المفترض اقالة وزيري المالية والتخطيط بسبب تقديمها الورقة البيضاء وسيتم استجواب وزير المالية قريبا داخل مجلس النواب”.

واضاف ان “عدد من وزراء حكومة الكاظمي فشلوا في ادارة وزارتهم ويجب اقالتهم وجلب البديل المناسب لحل الازمة الراهنة”، مبينا ان “هنالك ابواب لتهريب الاموال والحكومة غير مسيطرة عليها”.

وتابع ان “الحكومة عاجزة عن السيطرة على الفساد المالي والاداري القائم”.

وحذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس السبت، من ذهاب البلاد الى المجهول بسبب الديون الخارجية المتراكمة على الحكومة العراقية بسبب سوء الادارة.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تدعو لاقالة وزيري المالية والتخطيط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تدعو لاقالة وزيري المالية والتخطيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).