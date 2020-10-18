2020/10/18 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يمثل أعلى ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء التفشي في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يفتك باكثر من 11 الف ايطاليا بأعلى حصيلة على الاطلاق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يفتك باكثر من 11 الف ايطاليا بأعلى حصيلة على الاطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).