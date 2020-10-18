بومبيو: حظر التسلح بحق إيران لا يزال ساريا وسنحاسب المخالفين

2020/10/18 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال ساريا، مهددا بمخالفة من سيصدر الأسلحة التقليدية إلى إيران أو يستوردها منها.

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