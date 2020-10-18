تقرير: إيزيديون يخشون العودة إلى سنجار.. الاتفاق الأخير قد يزيد الوضع تعقيداً

2020/10/18 | 18:30 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



رصد تقرير صحفي، مخاوف الإيزيديين من "مخاطر" مرتبطة بعودتهم إلى قضاء سنجار.

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