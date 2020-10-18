الصحة العراقية: تسجيل 3110 حالات إصابة و56 وفاة جديدة بـ

2020/10/18 | 18:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العرقية عن تسجيل 3110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجمل الحالات 426634 حالة إصابة.وسجلت "الصحة" 56 حالة وفاة جديدة، لترتفع الوفيات الإجمالية داخل الدولة إلى 10254 حالة، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد.

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