العراق يشكل فريق تقصي الحقائق في أحداث أكتوبر

2020/10/18 | 18:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تقصي الحقائق في أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، متضمنا 5 قضاة من رموز …

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