إليسا تشيد بتمثال سيدة الحرية المصنوع من بقايا زجاج انفجار مرفأ بيروت

2020/10/18 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن إعجابها الشديد ، بتمثال سيدة الحرية الذي تم صنعة من بقايا الزجاج المهشم الناتج عن انفجار مرفأ بيروت .



ونشرت إليسا صورة التمثال عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر”، وكتبت قائلة: “سيدة الحرية اللبنانية الخاصة بنا، إنها أصغر من التي رحبت بالعالم في ميناء نيويورك، لكن هذا مناسب فقط، […]

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