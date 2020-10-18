في لبنان :وزيرٌ مُصابٌ بكورونا

2020/10/18 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في

حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار،

إصابته بفيروس كورونا.

ولفت الى أنه "بعد إجراء فحص pcr أمس جاءت

النتيجة إيجابية"، وأوضح أنه "بصحة جيدة

وأنه لا يشعر بأية أعراض".

واع

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