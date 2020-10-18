العراق يغلق مخيمين في أبي غريب بعد عودة جميع نازحيهما إلى مناطقهم الأصلية

2020/10/18 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي

تنظمها الوزارة، اعلنت وزيرة الهجرة

والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو

اليوم عن اغلاق مخيمي الاهل والشمس في

قضاء ابي غريب (غرب العاصمة بغداد) بعد

عودة آخر (172) عائ

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