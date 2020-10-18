ماركس المغدور بالمنهج - عبد الحسين سلمان

2020/10/18 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان Et tu, Brute? (Julius Caesar, 3.1.77) …..حتى أنت يا بروتوس؟ "ابن سيده: الغَدْرُ ضدُّ الوفاء بالعهد‏.



….لسان العربإن كتاب برودون ليس فقط أطروحة عن الاقتصاد السياسي، وليس هو كتابا عاديا، بل هو كتاب مقدس Bible « إنه أعاجيب » « وأسرار انتزعها من صدر الله » إنه « وحي » ….ماركس 1847لترجمة كتاب على غرار كتاب رأس المال، فإن المعرفة العادية و المتوسطة باللغة الألمانية ليست كافية, لأ ......





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