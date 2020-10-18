مرجحا عدم اجرائها خلال العامين المقبلين.. الاعرجي يتحدث عن موعد الانتخابات النيابية

2020/10/18 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، ان الكتل السياسية اتفقت على اختيار شهر تشرين الاول من العام المقبل لاجراء الانتخابات النيابية، مرجحا ان الانتخابات لن يتم اجرائها حتى في عام 2022.

وقال الاعرجي في تغريدة له على تويتر اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: "هروب إلى الأمام..



اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الإنتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم".

واضاف: "أرى أنها لن تجرى حتى في هذا التاريخ، ولو استطاعت تلك الكتل تأمين اجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري من عام 2022 فسيعتبر ذلك إنجاز لها، والذي أشكك به أيضا!".

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