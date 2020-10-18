محلل أمني يؤكد ضرورة وضع الشرطة امام مسؤولية مسك الأمن

2020/10/18 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محلل ومراقب في الشأن الأمني، اليوم الاحد، على ضرورة وضع الشرطة الاتحادية والمحلية امام مسؤولية مسك الملف الأمني داخل المدن، مشيرا الى ان الاحزاب ترغب بشكل او بآخر على اضعاف المؤسسات ومنها العسكرية.

وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشريفي خلال حديث خاص لـ PUKmedia، انه آن الاوان ان نقف امام الحقائق لاظهارها بشكل واضح لكونها استحقاق وطني في هذه المرحلة، مشيرا الى انه من الضروري تفعيل دور المؤسسات وعدم الاصغاء الى دور الاحزاب.

واضاف: ان الاحزاب لا زالت بشكل او بآخر ترغب بجعل المؤسسات الحكومية والعسكرية منها بالخصوص اضعف من الحزب نفسه، مبينا ان هنالك حاجة ملحة الى تنفيذ ما موجود في مضامين الدستور في توظيف الموارد الامنية والعسكرية باتجاهها الصحيح بعيدا عن الاهواء السياسية.

وبيّن المحلل السياسي والمراقب الأمني، الى انه من الممكن ان يسند الملف الأمني للشرطتين الاتحادية والمحلية، مع ابقاء حزام المدن ضمن اطار المناورة بقدرات عسكرية اذا كانت هذه المناطق تصنف على انها مناطق ساخنة، لافتا الى ان العمل يتطلب ضم اجنحة الحشد الشعبي الى مناطق محددة وان لا تبقى هذه الاجنحة مفتوحة بهذا الشكل حتى لا يصار الى افتعال ازمات واضطرابات بحجة تواجد الحشد في تلك المناطق.

وتابع الشريفي، ان الوضع الطبيعي هو ان توضع الشرطة الاتحادية امام الاستحقاق الوظيفي لها، اي وضعها امام اختبار مسك الملف الامني داخل المدن، مضيفا بالقول: "اذا نجحت الشرطة في مسك زمام الامور ، يجب العمل على تطوير القدرات وفي حال فشلت في مسك هذا الملف فمن اللازم البحث عن مواضع الضعف ونجري لها تقوية في الموارد البشرية والتقنية.

واختتم، ان القرار السياسي للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء لا زال يتأثر بالاحزاب اما مجاملة او خضوعا لضغوطاتها فضلا عن معادلة ان الاحزاب لا ترغب في تقوية المؤسسات التي تعمل على اضعاف دورها الحزبي.

هذا وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابي، قد أكدت اليوم الاحد، عدم امكانية سحب قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي من المدن، مشيرة الى ان ذلك يتعلق بقدرة وزارة الداخلية على تسلم الملف الأمني.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة صلاح الدين بحضور عدد من أعضاء اللجنة وتابعه PUKmedia، ان اللجنة تتابع الاجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشان حادثة ناحية الفرحاتية بقضاء بلد، لافتا إلى أن لجنته ستستدعي اهالي الضحايا للاستماع إلى افادتهم والتحقيق مع الضبط المسؤولين في قاطع العمليات.

وأضاف: ان الكاظمي أمر بأرسال فوج من الفرقة التاسعة المشاة الالي إلى ناحية الفرحاتية لضبط الأمن وحماية الاهالي، منوها إلى إنه لا يمكن سحب قطعات الجيش واولوية الحشد من محافظة صلاح الدين، مؤكدا في الوقت ذاتع على ان الجميع شارك بتحرير هذه المناطق من عناصر داعش الارهابية.

وتابع عضو اللجنة الامنية، ان اخراج قوات الجيش والحشد ومكافحة الارهاب من المدن وتسليم الملف الامني إلى الشرطة الاتحادية والمحلية متعلق بقدرة وزارة الداخلية على تسلم الملف الامني في كافة المحافظات وليس في صلاح الدين فقط.

PUKmedia هاميار علي‌

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