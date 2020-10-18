طلوبي: أحلنا ملفات فساد جديدة إلى هيأة النزاهة

2020/10/18 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن إحالة ملفات فساد جديدة تتعلق بعدد من الوزارات إلى هيأة النزاهة.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "اللجنة أنجزت التحقيق في عشرات الملفات الجديدة وأحالتها إلى هيأة النزاهة، تتعلق بالأولمبية واتحاد الملاكمة وملفات أخرى في عدد من الوزارات من بينها العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية وأخرى تتعلق بالصناعات الهيدروليكية وملف آخر لأدوية سامراء".

وبيّن أن "بعض الملفات أحيلت إلى هيأة النزاهة بعد اكتمال التحقيق، وبعضها يحتاج وقتا طويلا، لذا يتم رفعها لهيأة النزاهة أو الادعاء العام لإكمال الإجراءات التحقيقية"، لافتا إلى أن "أكثر التقارير التي أحيلت تخص العقود".

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