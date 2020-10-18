2020/10/18 | 18:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن غريق وجب إنقاذه الأن وقبل موته لاادري -من يفكر -ان برلمان المحاصصه-سيتراجع عن سلوكه وخطه المرسوم له من الخارج لاكمال تدميره وتقسيمه وتمزيقه وجعله تابعاذليلا خانعا تتحكم بمصير شعبه الاعاجم -انه الاصرار على ذلك من قبل من تحكم زورا بوضع العراق طيلة-اكثر من17 عام -يقابله شعب نفذ صبره لايملك في هكذا برلمان- الصوت الذي […]

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