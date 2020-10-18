2020/10/18 | 18:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورقــة سلام بيضاء في خضم المرحلة الحالية وما تمر فيها الدولة من أمور معقدة وشائكة! ومنعطفات خطيرة على السلم المجتمعي، وبعد دعوة السيد مقتدى الصدر اعزه الله الى شيوخ العشائر للسيطرة على الأنفلات الامني ..نقترح مايلي: – – تتحمل الدولة مسؤولية الأمن الداخلي والامن المجتمعي، وحماية هيبة الدولة وتطبيق القوانين الصادرة، بدعم من القضاء.[…]

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