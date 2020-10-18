2020/10/18 | 18:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكنولوجيا حديثة أصوات جديدة لم تتوقف الحياة عند مستوى علمي وتكنولوجي معين، بل تستمر في الحداثية، فعقول البشر متشابه، فلم يختلف عقل الانسان العربي عن عقل الانسان الغربي بشيء، حتى تبتكر عقول الغرب تكنولجيا جديدة.عقول العرب توقفت عند سوق عكاظ في عالم الاتصال، بينما ذهبت العقول الاخرى، بالتفكير والابتكار والابداع في سماء الاتصال الواسع.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصوات جديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصوات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).