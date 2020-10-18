طعيس يكشف عن أهدافه بعد فوزه بانتخابات الرياضيين الاولمبيين

2020/10/18 | 19:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف العداء الدولي عدنان طعيس، عن أهدافه بعد فوزه بانتخابات الرياضيين الاولمبيين.

وقال طعيس لـ /المعلومة/ إن “لجنة الرياضيين الاولمبيين تابعة للجنة الاولمبية الدولية وسيشارك أعضاء لجنة الرياضيين بنشاطات كثيرة تهم الحركة الاولمبية منها تقييم ملفات وترشيح اللاعبين للدورات الاسيوية والعربية والاولمبية”.

وأوضح طعيس أن “الفوز بالانتخابات وان كان ممثلاُ عن الرياضيين، مسؤولية كبرى أتمنى ان أكون على قدرها وان أكون منبراً لصوتهم والمساهمة في مساعدة الابطال بالفوز بالميداليات الذهبية”.

يذكر ان طعيس فاز امس رفقة أربعة أعضاء اخرين بالانتخابات.



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