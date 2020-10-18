’’طباعة فئات عملة جديدة تفوق الـ 50 ألفاً’’ .. توضيح نيابي يحسم الموقف

2020/10/18 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر جودت، الأحد (18 تشرين الأول، 2020)، على حقيقة وجود توجه حكومي لطباعة اصدارات عملة جديدة تفوق الـ 59 ألفاً.

وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار لا تمتلك أي معلومات عن وجود نوايا حكومية لطباعة فئات عملة جديدة تتجاوز الـ 50 الف، ولم تردها اي رأي من الجهات التنفيذية المختصة بهذا الشأن".

واضافت أن "هذا الأمر اذا حصل سوف يدمر العملة العراقية، لأن الدينار العراقي سينهار امام العملات الصعبة"، مبينة أن "هذه الخطوة سيتم رفها برلمانيا وشعبيا بشكل كبير".

وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، بياناً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، فيما أكد أن تلك الأنباء تمثل وجهة نظر من صرح بها، وليس البنك.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "البنك المركزي العراقي، يؤكد أن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها، ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً)".

وبحسب البيان، أعلن البنك أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة"، مشيراً إلى أن "احتياطاته من العملة الاجنبية جيدة جداً، وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

وتابع البيان: "يأمل هذا البنك من وسائل الإعلام اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص".

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